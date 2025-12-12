Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов

19 октября произошло самое громкое ограбление года ― из парижского Лувра похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Преступники провернули кражу за семь минут, а сумма ущерба составила 88 млн евро. По делу об ограблении задержаны семь человек, из которых троих обвиняют в краже.