Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии

Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter

Фото: Paramount

Paramount показала на церемонии The Game Awards 2025 первый тизер новой игровой адаптации «Street Fighter» («Уличный боец»). Ролик представили прямо на сцене актеры, вошедшие в звездный состав картины.

Действие фильма развернется в 1993 году. По сюжету давние соперники Рю (Эндрю Кодзи) и Кен Мастерс (Ноа Сентинео) будут вынуждены вновь вступить в бой, когда таинственная Чунь Ли (Каллина Лян) привлечет их к участию во Всемирном турнире воинов.

Однако за этим соревнованием скрывается опасный заговор, который заставит героев не только сразиться друг с другом, но и противостоять призракам своего прошлого.

В актерский состав вошли 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Ноа Сентинео (Кен), Орвилл Пек (Вега), Роман Рейнс (Акума), Эндрю Кодзи (Рю) и Каллина Лян (Чунь Ли). Режиссером фильма выступает Китао Сакурай («Шоу Эрика Андре»).

Производством ленты занимается компания Legendary совместно с правообладателем франшизы — японской студией Capcom. Дистрибьютором выступит Paramount Pictures. Премьера фильма запланирована на 16 октября 2026 года.

