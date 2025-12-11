Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову

Фото: Театр на Таганке/Telegram

У Театра на Таганке установили памятник его основателю, российскому режиссеру Юрию Любимову. Об этом сообщили в соцсетях театра.

Бронзовую скульптуру создал заслуженный художник России Владимир Иванов. В церемонии открытия монумента поучаствовали директор театра Ирина Апексимова, актеры Евгений Миронов и Леонид Ярмольник, а также экс-министр Михаил Швыдкой.

Памятник Любимову появился по инициативе его вдовы Каталин Любимовой. Она предложила таким образом отметить 110-летие со дня рождения режиссера, которое состоится в 2027 году.

Юрий Любимов — один из реформаторов российского театра, выпускник Театрального училища имени Щукина, который начинал свою режиссерскую карьеру в Театре имени Вахтангова в конце 50-х. В 1964 году он стал главным режиссером Московского театра драмы и комедии, который вскоре был преобразован в Театр на Таганке.

Под влиянием Любимого Театр на Таганке стал самым авангардным театром страны. Любимов руководил труппой в течение 20 лет, пока не лишился советского гражданства за то, что дал критическое интервью о СССР и остался за границей.

В начале 90-х Любимову вернули гражданство, а затем и должность режиссера. Но в 1992 году в труппе произошел раскол, и она разделилась на два театра. После этого Любимов пригласил в свою команду выпускников Щукинского училища.

В 2010 году у Любимова вновь возник конфликт с артистами, после чего он подал в отставку. Директором и художественным руководителем театра стал Валерий Золотухин. В 2013 году его сменил Владимир Флейшер. Любимов скончался осенью 2014 года в возрасте 97 лет. В 2015 году Театр на Таганке возглавила Апексимова. Ей удалось объединить его с Содружеством актеров Таганки в 2021 году.

