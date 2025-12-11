У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову

Юрий Любимов — один из реформаторов российского театра, выпускник Театрального училища имени Щукина, который начинал свою режиссерскую карьеру в Театре имени Вахтангова в конце 50-х. В 1964 году он стал главным режиссером Московского театра драмы и комедии, который вскоре был преобразован в Театр на Таганке.