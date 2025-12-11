Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом

Кадр: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Его и ее», в котором снялись звезда «Мира Дикого Запада» Тесса Томпсон и Джон Бернтал из «Ходячих мертвецов» и «Медведя.

Шоу выйдет на стриминговом сервисе 8 января. Оно расскажет о бывших супругах, детективе и журналистке, которые соревнуются в раскрытии убийства. Каждый из героев считает другого главным подозреваемым.

Видео: Netflix/YouTube

В актерский состав проекта вошли Пабло Шрайбер, Марин Ирланд, Сунита Мани, Ребекка Риттенхаус и Кристал Фокс. Режиссерами сериала стали Аня Марквардт и Уильям Олройд.

В основу «Его и ее» лег одноименный роман Элис Фини. Исполнительным продюсером экранизации стала Джессика Честейн. Сценаристом выступил Олройд, а шоураннером — Ди Джонсон.

