Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе

Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Его выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом Октоберфеста
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат

Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе

Швейцарский певец Немо вернет награду за победу в песенном конкурсе «Евровидение» в знак протеста против участия Израиля в состязании 2026 года. Об этом сообщил The Guardian.

26-летний артист заявил, что существует «явный конфликт» между идеалами «Евровидения» — «единством, инклюзивностью и достоинством для всех» — и допуском Израиля до участия в конкурсе.

«Хотя я безмерно благодарен сообществу, окружавшему этот конкурс, и всему, чему этот опыт научил меня как личность и как артиста, сегодня я больше не чувствую, что этому трофею место на моей полке», — подчеркнул Немо.

Участие Израиля в песенном конкурсе вызвало негодование у некоторых людей в связи с военной операцией, которую армия страны начала в палестинском секторе Газа после теракта ХАМАС в октябре 2023 года. Ее осуждают граждане многих стран, обвиняя израильскую армию в излишней жестокости и даже военных преступлениях.

В 2024 году преставительница Израиля Эден Голан заняла на «Евровидении» пятое место. В 2025 году израильская певица Юваль Рафаэль стала второй, хотя ее выступление пытались сорвать пропалестинские активисты.

Европейский вещательный союз отказался исключить Израиль из состава участников «Евровидения» в 2026 году. После этого Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения объявили о бойкоте конкурса. К ним позднее присоединилась Исландия.

