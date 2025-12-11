Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Его выпустит HBO Max

«Skinny Dip» уже не раз пытались экранизировать, но безуспешно. В 2011 году HBO задумывал адаптацию с Майклом Китоном в качестве исполнительного продюсера. В 2018 году CW выпустил пилотный эпизод сериала, но он так и не был запущен в разработку. В 2019 году Quibi также пытался реализовать проект.