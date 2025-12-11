Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Его выпустит HBO Max

Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом Октоберфеста
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат

Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Его выпустит HBO Max

Кадр: Vanity Fair/YouTube

Американская актриса Аманда Сейфрид сыграет в сериале по роману «Skinny Dip» Карла Хиасена. Проект выпустит HBO Max, сообщил Deadline.

Сейфрид достанется главная роль в шоу — женщины, которую морской ученый столкнул с круизного лайнера. По сюжету, героиня выживает и замышляет месть вместе с бывшим полицейским.

Создателями экранизации выступят авторы «Однажды в сказке» Адам Горовиц и Эдворд Китсис, а также Билл Лоуренс. Проект описывается как комедийный сериал с часовыми эпизодами.

Его разработкой займется Warber Bros. Television. Горовиц и Китсис выступят исполнительными продюсерами и сценаристами шоу. Сейрид, Хиасен и Лоуренс также будут продюсерами киноадаптации наряду с Джеффом Инголдом и Лизой Катцер.

«Skinny Dip» уже не раз пытались экранизировать, но безуспешно. В 2011 году HBO задумывал адаптацию с Майклом Китоном в качестве исполнительного продюсера. В 2018 году CW выпустил пилотный эпизод сериала, но он так и не был запущен в разработку. В 2019 году Quibi также пытался реализовать проект.

