Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Его выпустит HBO Max

Американская актриса Аманда Сейфрид сыграет в сериале по роману «Skinny Dip» Карла Хиасена. Проект выпустит HBO Max, сообщил Deadline.
Сейфрид достанется главная роль в шоу — женщины, которую морской ученый столкнул с круизного лайнера. По сюжету, героиня выживает и замышляет месть вместе с бывшим полицейским.
Создателями экранизации выступят авторы «Однажды в сказке» Адам Горовиц и Эдворд Китсис, а также Билл Лоуренс. Проект описывается как комедийный сериал с часовыми эпизодами.
Его разработкой займется Warber Bros. Television. Горовиц и Китсис выступят исполнительными продюсерами и сценаристами шоу. Сейрид, Хиасен и Лоуренс также будут продюсерами киноадаптации наряду с Джеффом Инголдом и Лизой Катцер.
«Skinny Dip» уже не раз пытались экранизировать, но безуспешно. В 2011 году HBO задумывал адаптацию с Майклом Китоном в качестве исполнительного продюсера. В 2018 году CW выпустил пилотный эпизод сериала, но он так и не был запущен в разработку. В 2019 году Quibi также пытался реализовать проект.