Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime

Сеть Prime появилась в Москве в 2004 году и входила в холдинг ресторатора Аркадия Новикова. Сеть была вдохновлена лондонскими кафе Pret A Manger и предложила меню из блюд для людей, заботящихся о здоровом питании. На сегодняшний день в столице работают более 80 точек Prime.