Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime

Фото: Истомин Виталий/Telegram

Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime. Об этом сообщил в своем телеграм-канале повар Виталий Истомин, а затем подтвердил и сам Пинский.

По словам Пинского, он будет заниматься брендом Prime вместе с Аркадием Новиковым. Сеть, как отметил Пинский, «станет часть стратегии равития сегмента готовой еды» его компании.

Истомин же заявил, что часть из 70 купленных кофеен будет преобразована в Stars coffee. «В других будет что‑то новое от Антона и его команды», — добавил повар.

Сеть Prime появилась в Москве в 2004 году и входила в холдинг ресторатора Аркадия Новикова. Сеть была вдохновлена лондонскими кафе Pret A Manger и предложила меню из блюд для людей, заботящихся о здоровом питании. На сегодняшний день в столице работают более 80 точек Prime.

