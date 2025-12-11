Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»

Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом Октоберфеста
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло

Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парки и зоны отдыха»

Кадр: NBC Universal Television

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори снимется в шоу «Dig» вместе с актрисой Эми Полер. Проект разработает соавтор «Парков и зон отдыха» Майк Шур, сообщил Deadline.

В основу нового сериала ляжет книга «Раскопки» Кейт Майерс. Она рассказывает о четырех женщинах, работающих на археологических раскопках в Греции. Они раскрывают давно похороненную тайну, способную переписать историю, и оказываются в центре крупного международного заговора.

Лори сыграет Невилла, британского профессора, стремящегося сохранить традиции профессии археолога. Полер предстанет в образе одной из женщин — главных героинь истории.

Шур и Полер совместно написали сценарий пилотной серии шоу. Сценаристом проекта также выступил Дж. Филбин, работавший над «Убийствами в одном здании». Сериал выпустит компания Universal Television.

Шур, Полер и Филбин стали исполнительными продюсерами наряду с Морганом Саккеттом, Кейт Майерс, режиссером Дином Холландом, а также эйвом Бекки и Дэвидом Майнером из 3 Arts, Шэрон Джексон из Ocean Avenue и Кейт Аренд и Джорданом Грифом из Paper Kite.

Расскажите друзьям