МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом

Международный олимпийский комитет снял все ограничения на участие молодых российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Теперь им снова можно выступать под своим флагом, с гимном и без каких-либо дополнительных проверок, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.