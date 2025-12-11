В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов

Пожилую женщину, которая работала продавцом в киоске в Омске, обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов на 336 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.



В пресс-службе регионального УМВД утверждают, что женщина хотела получить крупный выигрыш. По данным полиции, пенсионерка в течение полутора лет присваивала себе билеты стоимостью от 30 до 1 тыс. рублей. Выигрыш у женщины лишь один раз превысил 2 тыс. рублей.



Во время проведения ревизии в киоске обнаружили недостачу на сумму 336 тыс. рублей. Продавец пообещала компенсировать ущерб, но уволилась и перестала выходить на связь. После этого владелец точки обратился в полицию.



Недавно москвичка выиграла 15 млн рублей в лотерею благодаря увлечению астрологией. Она дважды участвовала в играх в дни, которые обещали быть удачными — и дважды победила.