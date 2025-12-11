В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Милли Алкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО

В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси

Фото: Messi Fans Team

В индийском городе Калькутте установят 21-метровый памятник аргентинскому футболисту Лионелю Месси. Об этом сообщил Би-би-си.

Скульптуру собирали в течение 27 дней команда из 45 человек. Торжественное открытие пройдет 13 декабря. Его, как утверждают СМИ, посетит сам Месси вместе с Луисом Суаресом и Родриго де Полем.

Видео: bangalianalove/YouTube

Поклонники игрока смогут не только увидеть внушительный памятник, но и посетить фан-зону «Hola Messi». В ней расположат полноразмерную копию Месси на троне, а также представят воссозданную обстановку его дома в Майами.

«Он (Лионель Месси) был бы удивлен, увидев, какие приготовления для него сделаныОн был бы потрясен, увидев, как его почитают в Калькутте и по всей Индии. У меня наворачиваются слезы, но это слезы радости», — сказал поклонник футболиста Шиладитья Банерджи.

Месси — один из самых успешных футболистов в истории. Сейчас он капитан клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины. Среди побед Месси — титул чемпиона мира, олимпийская золотая медаль, четыре триумфа в Лиге чемпионов УЕФА.

