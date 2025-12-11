В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси

В индийском городе Калькутте установят 21-метровый памятник аргентинскому футболисту Лионелю Месси. Об этом сообщил Би-би-си.
Скульптуру собирали в течение 27 дней команда из 45 человек. Торжественное открытие пройдет 13 декабря. Его, как утверждают СМИ, посетит сам Месси вместе с Луисом Суаресом и Родриго де Полем.
Поклонники игрока смогут не только увидеть внушительный памятник, но и посетить фан-зону «Hola Messi». В ней расположат полноразмерную копию Месси на троне, а также представят воссозданную обстановку его дома в Майами.
«Он (Лионель Месси) был бы удивлен, увидев, какие приготовления для него сделаныОн был бы потрясен, увидев, как его почитают в Калькутте и по всей Индии. У меня наворачиваются слезы, но это слезы радости», — сказал поклонник футболиста Шиладитья Банерджи.
Месси — один из самых успешных футболистов в истории. Сейчас он капитан клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины. Среди побед Месси — титул чемпиона мира, олимпийская золотая медаль, четыре триумфа в Лиге чемпионов УЕФА.