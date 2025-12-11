Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом Октоберфеста

Минпромторг предложил создать ярмарки российского пива, пишет газета «Коммерсант». Такая мера содержится в подготовленном министерством проекте федерального закона, нацеленного на формирование национальной модели торговли.



Как пишет издание, аналог немецкого Октоберфеста может поддержать местных отечественных пивоваров. Инициативы, направленные на поддержку отрасли, обсуждаются из-за спада продаж этого алкогольного напитка и снижения его производства.



В Мюнхене каждый год традиционно проходит фестиваль пива Октоберфест. В 2025 году его посетили около 6,5 млн гостей. Примерно 21% всех его посетителей составили туристы — в основном из США, Италии, Великобритании.



Недавно стало известно, что Китай занял первое место среди поставщиков пива в Россию. Чехия оказалась на втором месте, она снизила экспорт в Россию почти вдвое. Германия стала третьей, снизив экспорт в шесть раз.