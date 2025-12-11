Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»

Сериал основан на одноименном романе Джона ле Карре 1993 года. В центре сюжета — Джонатан Пайн, который отправляется в Колумбию. Там он живет под именем офицера MI6 Алекса Гудвина, руководящего тихим отделом наблюдения в Лондоне. Однако его спокойная жизнь рушится, когда он попадает в окружение крупного торговца оружием.