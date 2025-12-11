Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года

Премьера второй части сериала «Сто лет одиночества» состоится в августе 2026 года. Об этом Netflix сообщил в соцсети Х и опубликовал официальный постер.
В основу сериала лег одноименный международный бестселлер Габриэля Гарсии Маркеса. Действие развивается в вымышленном городке Макондо, основанном харизматичным лидером Хосе Аркадио Буэндиа.
«История об испытаниях невозможной любви, о столкновении с прошлым, которое преследует семью на протяжении многих поколений, и о проклятии, которое обрекает их на гибель», — гласит синопсис.
Первая часть «Ста лет одиночества» вышла в декабре 2024 года и стала одним из самых амбициозных проектов в истории Латинской Америки. Сериал был полностью снят в Колумбии при поддержке семьи нобелевского лауреата.
В актерском составе шоу — колумбийцы Марко Гонсалес, Сантьяго Васкес, Сусана Моралес, Марлейда Сото, Морено Борха, Клаудио Катаньо, Винья Мачадо и другие. Постановщиками нового проекта выступили Алекс Гарсия Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Ведьмак» и «Отбросы», а также Лаура Мора Ортега («Короли мира»). Исполнительными продюсерами испаноязычного шоу стали сыновья самого Гарсии Маркеса.