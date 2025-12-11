Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО

Алабай, или среднеазиатская овчарка, — древняя порода собак, которая считается символом Туркменистана. В 2020 году в стране установили золотой памятник животному. В 2021 году в Туркменистане также появился ежегодный День алабая — он отмечается каждое последнее воскресенье октября.