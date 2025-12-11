В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Алкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом «Октоберфеста»
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи

В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»

Фото: предоставлены пресс-службой «Арт-платформы»

В московском «Новом Манеже» 21 декабря пройдет премьера спектакля «Живые?» — работы-победителя лаборатории «Малая форма», совместного проекта ГИТИСа и «Арт-платформы». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показа.

Постановку создал режиссер Митя Верста по мотивам произведений Даниила Хармса. Она описывается как «фантазийный ветхозаветный эксперимент», в котором библейский миф о появлении людей превращается в притчу о природе творчества.

«В абсурдистской оптике Хармса история грехопадения звучит по-новому: как история взросления, столкновения с реальностью и боли первых самостоятельных шагов», — отметили представители проекта.

1/4
2/4
3/4
4/4

«Живые?» был выбран жюри «Малой формы» и получил финансирование от компании «Афиша». Студенты ГИТИСа создали спектакль за две недели.

«Для „Арт-платформы“ этот проект имеет принципиально важное значение. Впервые еще на этапе обучения ребята создали полноценный конкурентный творческий продукт. Это настоящий шаг в профессию», — отметил руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев.

Гендиректор «Афиши» Евгений Сидоров добавил, что спектакль пройдет путь полноценного репертуарного проекта, а его команда получит реальный опыт работы в театральной системе.

«Это дисциплинирует и учит ответственности за результат. По сути, мы помогаем сделать их первый „взрослый“, а не ученический спектакль: от идеи до проката. И именно такой опыт действительно запускает профессиональный рост», — сказал он.

Расскажите друзьям