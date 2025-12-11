В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»

В московском «Новом Манеже» 21 декабря пройдет премьера спектакля «Живые?» — работы-победителя лаборатории «Малая форма», совместного проекта ГИТИСа и «Арт-платформы». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показа.
Постановку создал режиссер Митя Верста по мотивам произведений Даниила Хармса. Она описывается как «фантазийный ветхозаветный эксперимент», в котором библейский миф о появлении людей превращается в притчу о природе творчества.
«В абсурдистской оптике Хармса история грехопадения звучит по-новому: как история взросления, столкновения с реальностью и боли первых самостоятельных шагов», — отметили представители проекта.
«Живые?» был выбран жюри «Малой формы» и получил финансирование от компании «Афиша». Студенты ГИТИСа создали спектакль за две недели.
«Для „Арт-платформы“ этот проект имеет принципиально важное значение. Впервые еще на этапе обучения ребята создали полноценный конкурентный творческий продукт. Это настоящий шаг в профессию», — отметил руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев.
Гендиректор «Афиши» Евгений Сидоров добавил, что спектакль пройдет путь полноценного репертуарного проекта, а его команда получит реальный опыт работы в театральной системе.
«Это дисциплинирует и учит ответственности за результат. По сути, мы помогаем сделать их первый „взрослый“, а не ученический спектакль: от идеи до проката. И именно такой опыт действительно запускает профессиональный рост», — сказал он.