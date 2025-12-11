Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове

Signal Factory от команды фестиваля Signal в 2026 году пройдет в Чехове на территории промышленного массива «Энергомаш». Об этом говоритcя в соцсетях проекта. Мероприятие состоится 22–24 мая.



В лайн-апе более 70 артистов на шести сценах, интегрированных в заводские конструкции и природный ландшафт, а также арт-интервенции, медиаинсталляции, театрально-поэтические выступления, образовательный блок, детские события и кэмпы креативных комьюнити. "Новая форма, неизведанная земля, узнаваемая энергия. Экосистема Signal создает мультиформатный фестивальный уикенд, открывающий юбилейный сезон", - рассказала команда в анонсе.

