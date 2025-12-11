В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Алкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом «Октоберфеста»
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи

В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»

Фото: пресс-служба ADG group

В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи». Об этом пишет «Москвич Mag» со ссылкой на представителей застройщика.

В здании три наземных этажа и один подземный, его общая площадь — около 18 тыс. квадратных метров. На крыше оборудована терраса для отдыха в теплое время года. В центре уже открылись супермаркет «Лента», магазины для животных, цветочный бутик, турагентство и химчистка.

Кроме того, есть фитнес-клуб и гимнастический центр, скоро появятся спортивные зоны для йоги, единоборств, сквоша и тенниса. На первом этаже есть фуд-холл. 

«Патриот» — один из первых кинотеатров, построенных по типовым советским проектам. Он появился на улице Саляма Адиля в 1959 году. Снос «Патриота» начался в 2021 году. 

