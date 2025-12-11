В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи». Об этом пишет «Москвич Mag» со ссылкой на представителей застройщика.



В здании три наземных этажа и один подземный, его общая площадь — около 18 тыс. квадратных метров. На крыше оборудована терраса для отдыха в теплое время года. В центре уже открылись супермаркет «Лента», магазины для животных, цветочный бутик, турагентство и химчистка.



Кроме того, есть фитнес-клуб и гимнастический центр, скоро появятся спортивные зоны для йоги, единоборств, сквоша и тенниса. На первом этаже есть фуд-холл.



«Патриот» — один из первых кинотеатров, построенных по типовым советским проектам. Он появился на улице Саляма Адиля в 1959 году. Снос «Патриота» начался в 2021 году.