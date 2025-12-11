Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат

В центре сюжета ― американский психиатр Дуглас Келли, которому предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. В процессе врачом овладевает идея понять природу зла, и он начинает тесную дружбу с правой рукой Гитлера Германом Герингом.