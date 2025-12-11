Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустил портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия

Интернет-шоу Big Russian Boss (БРБ) готовится к возвращению после семилетнего перерыва.

Съемки пилотного выпуска уже прошли при участии команды «Чикен карри». Первым гостем стал Илья Сатир.

Премьера нового сезона состоится 16 декабря. На какой платформе будет транслироваться шоу, пока неизвестно.

“Мы в душе не **** [знаем], что получится, но одно можно сказать точно: БРБ повзрослел, и шоу вместе с ним. В каждом выпуске у нас два гостя: одного я знаю, с другим знакомлюсь впервые.

В моменте выходит Пимп и рассказывает историю, мы его в это время жестко ******** [обзываем]. В конце пытаемся угадать, чем эта история закончилась. Формат свежий, ни на что не похожий. Кстати, одну из рубрик (жесткие пранки) ведет Лариса Долина”, — сказал Big Russian Boss.
 

