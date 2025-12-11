Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел

Кафе Nagoya запустило особенный гастрономический сезон «Фую» (冬), навеянный красотой японской зимы. Меню было построено вокруг философии осмысленного тепла.
Главной звездой стал десерт «Имо софуто куриму» (690 р.) — японский уличный батат. Сладкий печеный корнеплод покрыт хрустящей карамельной корочкой, как крем-брюле, и сервируется с воздушным мороженым «Монблан».
В зимний спешел также вошел десерт «Сан-Себастьян» в моти (380 р.): испанский чизкейк «Баскский» заключен в мягкую и тягучую оболочку из рисового теста моти.
В основе нового меню — дзиро-рамены от Ко-сана (от 890 р.), «Фурайд Имо» (390 р.) — хрустящий батат фри с морской солью, орандзи «Матча — латте» (490 р.) — согревающий напиток, где терпкость маття гармонирует со свежестью цитрусов.