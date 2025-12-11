В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
Disney запустил портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

Фото: Yuriy Kuz’menok/Flickr

Жительница Оренбуржья убегала от чаек и сломала палец на ноге. Теперь она требует около 140 тыс. р. от курорта «Соленые озера», где произошло нападение. О случае пишет РИА «Новости».

В июне женщина приехала в комплекс, расположенный в городе Соль-Илецке, чтобы отдохнуть. Она заплатила за вход, арендовала беседки и лежак. Туристка указала, что, находясь у озера Тузлучное, она «не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, однако подверглась нападению птиц и была вынуждена бежать, что привело к перелому пальца левой ноги».

Посетительница посчитала, что администрация курорта не следила за безопасностью посетителей и подала на «Соленые озера» в суд. Она требует взыскать с места отдыха компенсацию в размере около 140 тыс. рублей.  

В эту сумму включены стоимость входного билета (400 р.), аренда беседки (5500 р.), проезд на вагончике по территории курорта (200 р.), аренда лежака (1600 р.), затраты на лекарственные препараты (15 533 р., 78 копеек), разница между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком (58 462 р., 64 копейки), моральный вред (50 000 р.) и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке. В суде уточнили, что часть территории курорта — место гнездования чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.

Расскажите друзьям