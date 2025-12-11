В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

В эту сумму включены стоимость входного билета (400 р.), аренда беседки (5500 р.), проезд на вагончике по территории курорта (200 р.), аренда лежака (1600 р.), затраты на лекарственные препараты (15 533 р., 78 копеек), разница между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком (58 462 р., 64 копейки), моральный вред (50 000 р.) и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке. В суде уточнили, что часть территории курорта — место гнездования чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.