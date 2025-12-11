«Гонконгский грипп»: что это за вирус, насколько опасен и как защититься

Впервые эта разновидность гриппа была зафиксирована в Гонконге в июле 1968 года. К началу 1969-го заболевание приняло форму пандемии, охватив Европу, Африку, Северную и Южную Америку. Вспышка стала третьей пандемией гриппа в XX веке, до 1970 года от нее умерли от 1 млн до 4 млн человек. Это существенно меньше, чем от первой ― и самой смертоносной ― вспышки испанского гриппа, жертвами которой стали от 25 млн до 50 млн человек.