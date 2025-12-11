«Гонконгский грипп»: что это за вирус, насколько опасен и как защититься

В России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, более чем 80% случаев заражения приходится на так называемый «гонконгский грипп». СМИ пишут, что эта разновидность вируса наиболее опасна, а вакцины против ее новой формы могут не помочь. Рассказываем, так ли это, откуда взялся «гонконгский грипп», каковы его симптомы, кто к группе риска и как защититься от болезни.
Что такое «гонконгский грипп»
«Гонконгский грипп» ― некорректное название разновидности вируса гриппа А (H3N2). ВОЗ рекомендует не использовать географические названия для заболеваний, поскольку это может быть оскорбительным и нанести ущерб туризму. H3N2 ― одна из форм сезонного гриппа, которая характеризуется стремительным развитием болезни, более острыми симптомами и способностью к быстрому распространению.
Краткая история штамма
Впервые эта разновидность гриппа была зафиксирована в Гонконге в июле 1968 года. К началу 1969-го заболевание приняло форму пандемии, охватив Европу, Африку, Северную и Южную Америку. Вспышка стала третьей пандемией гриппа в XX веке, до 1970 года от нее умерли от 1 млн до 4 млн человек. Это существенно меньше, чем от первой ― и самой смертоносной ― вспышки испанского гриппа, жертвами которой стали от 25 млн до 50 млн человек.
Наибольший риск осложнений и летального исхода наблюдался у людей старше 65 лет, младенцев и пациентов с хроническими заболеваниями (как и в случае с другими формами гриппа). Еще в 1969 году была разработана вакцина против вируса H3N2.
Поскольку Советский союз был достаточно закрытым государством, H3N2 попал в страну уже под конец пандемии. По СССР прокатились две волны инфекции ― в 1969 и 1970 годах. Они привели к перегрузке клиник в крупных городах, включая Москву и Ленинград, а также карантинным мерам в школах. При этом заболеваемость не превысила средние показатели сезонного распространения обычного гриппа.
Штамм H3N2, вызвавший пандемию, в дальнейшем стал одной из линий сезонного гриппа и продолжает циркулировать и изменяться до сих пор. В 1990-х годах был выделен близкородственный вирус H3N2 у свиней. Ученые предполагают, что человеческий вирус перешел к животным.
Что вызывает «гонконгский грипп»
Возбудитель заболевания — вирус гриппа A (H3N2), один из представителей семейства ортромиксовирусов. Это группа вирусов, которые поражают дыхательную систему человека и животных.
H3N2 плохо сохраняется во внешней среде: он быстро погибает при кипячении, под действием обычных дезинфицирующих растворов или ультрафиолетового света. Тем не менее его заразности это не мешает — грипп легко передается и быстро распространяется в местах, где много людей.
Что характерно для H3N2:
- высокая скорость мутаций и способность регулярно формировать новые варианты;
- быстрое распространение в местах массового скопления людей;
- выраженное воспаление верхних дыхательных путей.
Как передается вирус
Основной путь заражения — воздушно-капельный: вирус распространяется при кашле, чихании или даже обычном разговоре. Возможно и заражение через поверхности, если пользоваться общими предметами без обработки. Очагами гриппа часто становятся школы, офисы и общественный транспорт — места, где вирус может за считанные часы охватить десятки людей.
Симптомы и течение болезни
По симптомам H3N2 похож на другие инфекции дыхательных путей, вызванные вирусами гриппа А. Среди наиболее частых признаков:
- высокая температура (нередко выше 39 градусов);
- озноб;
- выраженные боли в мышцах;
- головная боль и головокружение;
- сухой кашель, першение в горле;
- слабость, сонливость;
- тошнота и диарея (встречаются реже и в основном у детей).
У части больных возможны осложнения:
- бактериальная пневмония;
- синусит (гайморит) — воспаление придаточных пазух;
- обострение хронических заболеваний — от астмы до сердечно-сосудистых;
- в редких случаях возможны поражения сердца и нервной системы, такие как миокардит или неврологические осложнения.
Обычно симптомы проявляются у больного в течение трех-четырех дней, после чего постепенно затихают.
Группа риска и летальность
Риск осложнений выше у пожилых людей (старше 65 лет), детей до 5 лет, беременных женщин, пациентов с сердечно-сосудистыми или легочными хроническими заболеваниями, диабетом. Для них заболевание может закончиться даже летальным исходом.
Летальность от H3N2 отдельно никто не рассчитывает (да это и не возможно сделать из-за огромного числа неучтенных случаев). Он рассматривается как часть сезонного гриппа и его вклад в смертность учитывается вместе с другими штаммами.
По оценке ВОЗ, ежегодно сезонным гриппом по всему миру заболевают около 1 млрд человек, что приводит к 290 тыс. ― 650 тыс. смертей. Таким образом, смертность составляет 0,029-0,065%. Если брать данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), то оценочная летальность получится чуть выше ― от 0,068% до 0,127%.
Распространение в 2025 году
Случаи заболевания «гонконгским гриппом» фиксируются в этом году по всему миру (так происходит ежегодно, поскольку он стал частью сезонного гриппа). Но в 2025 году его активность особенно заметна: по данным ВОЗ, в большинстве регионов именно H3N2 преобладает над другими вариантами гриппа A.
Не исключение и Россия, где штамм A (H3N2) тоже превалирует. В России этот вариант вируса зафиксирован на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и европейской части страны. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемические показатели по гриппу превышены в 17 российских регионах. Подъем заболеваемости прогнозируется в период новогодних праздников.
9 декабря Роспотребнадзор заявил, что за неделю в стране зафиксировано более 23,4 тыс. случаев гриппа ― в 1,7 раз больше, чем неделей ранее. Сильнее всего заболеваемость растет в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.
Замглавы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный не исключил, что в регионах могут перевести работников на удаленку при подъеме заболеваемости.
Новая версия вируса
В этом году появилась новая версия H3N2, которую называют «подтипом K» или «субкладом K» (subclade K). Ее отличают от предыдущих подтипов семь немаловажных мутаций. По словам Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), подтип К обнаружен на всех континентах и составляет примерно треть всех выделенных образцов вируса H3N2 с мая по ноябрь (в ЕС доля субклада К доходит почти до половины).
Подтип К впервые выделили уже после февраля, когда ВОЗ выбрала штаммы для вакцин на предстоящий эпидемический сезон. Это значит, что применяемые сейчас вакцины разработаны без учета этой подгруппы вируса.
Профилактика и лечение
Пока не до конца ясно, насколько хорошо существующая вакцина защищает от новой версии H3N2. Тем не менее, привиться все равно следует. В EDCD отмечают, что вакцина в любом случае должна защитить от тяжелого течения болезни. Кроме того, она точно поможет при заражении предыдущими версиями гриппа.
Еще одна обнадеживающая новость: в странах Восточной Азии, где эпидемия гриппа A (H3N2) уже идет на спад, подтип К не привел к более высокой тяжести заболевания.
Особенно важно сделать прививку людям из группы риска ― пожилым (старше 65 лет), беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, детям младше пяти лет.
Вакцина ― самый надежный метод профилактики, но есть и другие рекомендации: тщательно мойте руки, особенно после общественного транспорта, проветривайте помещения, используйте антисептики и чаще гуляйте на природе (но старайтесь избегать места массового скопления людей, либо надевать при их посещении медицинские маски).
При заболевании гриппом следует обратиться к врачу, чтобы он назначил вам эффективный курс лечения. Обычно при гриппе назначают противовирусные препараты, интерфероны и другие иммуностимуляторы, а также симптоматические средства для снижения жара и боли.
Важно соблюдать постельный режим ― отдыхать, обильно пить и контролировать температуру. Самолечение может быть особо опасным для людей с хроническими заболеваниями.