Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии

Над всеми проектами трудятся сотни специалистов: сценаристы, художники, аниматоры, продюсеры, монтажеры и технологи. На подготовительном этапе и в ходе производства участники посещают лекции и воркшопы по кинопроизводству, искусству и сторителлингу. Художники и режиссеры также активно обращаются к архиву Walt Disney Animation, в котором хранится более 65 млн материалов.