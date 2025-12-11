Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Алкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Минпромторг предложил проводить ярмарки пива, которые станут аналогом «Октоберфеста»
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
В Хорошево-Мневниках на месте советского кинотеатра «Патриот» открылся ТЦ «Место встречи»
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи

Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии

Фото: Disney Animation

Disney запустила онлайн-портал «Как мы это делаем» (What We Do), на котором на примере «Зверополиса-2», «Моаны» и «Холодного сердца» показывается, как создаются анимационные фильмы студии.

Видео: Disney Animation

На ресурсе описываются и показываются ключевые этапы производства: зарождение идеи, создание концепт-артов персонажей и локаций, написание сценария, запись озвучки, анимация сцен, постпродакшен и другое. Например, «Зверополис-2» состоит из 41 эпизода, каждый продолжительностью от 37 секунд до 6 минут.

Видео: Disney Animation

Над всеми проектами трудятся сотни специалистов: сценаристы, художники, аниматоры, продюсеры, монтажеры и технологи. На подготовительном этапе и в ходе производства участники посещают лекции и воркшопы по кинопроизводству, искусству и сторителлингу. Художники и режиссеры также активно обращаются к архиву Walt Disney Animation, в котором хранится более 65 млн материалов.

Видео: Disney Animation

Особое внимание на сайте уделяется технологиям, которые лежат в основе производства. Сотрудничество художников и инженеров позволяет быстро вносить изменения в проекты и безопасно управляться с огромным объемом данных на всех шагах: от создания 3D-моделей до рендеринга.

Расскажите друзьям
Теги:
Walt Disney