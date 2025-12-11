Disney запустил портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии

Disney запустил онлайн-портал «Как мы это делаем» (What We Do), на котором на примере «Зверополиса-2», «Моаны» и «Холодного сердца» показывается, как создаются анимационные фильмы студии.
На ресурсе описываются и показываются ключевые этапы производства: зарождение идеи, создание концепт-артов персонажей и локаций, написание сценария, запись озвучки, анимация сцен, постпродакшен и другое. Например, «Зверополис-2» состоит из 41 эпизода, каждый продолжительностью от 37 секунд до 6 минут.
Над всеми проектами трудятся сотни специалистов: сценаристы, художники, аниматоры, продюсеры, монтажеры и технологи. На подготовительном этапе и в ходе производства участники посещают лекции и воркшопы по кинопроизводству, искусству и сторителлингу. Художники и режиссеры также активно обращаются к архиву Walt Disney Animation, в котором хранится более 65 млн материалов.
Особое внимание на сайте уделяется технологиям, которые лежат в основе производства. Сотрудничество художников и инженеров позволяет быстро вносить изменения в проекты и безопасно управляться с огромным объемом данных на всех шагах: от создания 3D-моделей до рендеринга.