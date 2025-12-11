Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания

Mamba выяснил, почему россияне отменяют свидания в последний момент и чувствуют ли они из-за этого себя виноватыми. Результатами исследования дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».
Оказалось, что 45% женщин склонны придумывать причины, а мужчины в три раза чаще переживают из-за отмены встречи. Почти половина (47%) женщин говорят, что пару раз сталкивались с тем, что мужчина отменял встречу или просто не приходил, 19% отмечают, что такое случается довольно часто, и только 34% уверяют, что к ним приходят абсолютно всегда.
У мужчин картина похожая: 44% вспоминают редкие, но неприятные случаи отмен, 33% говорят, что это происходит довольно часто, и лишь 22% уверяют, что партнерша никогда не срывала встречу.
44% женщин отмечают, что отмена свидания в последний момент у них случалась, но это скорее исключение. Еще 37% заявляют, что никогда не переносят встречу, если уже договорились. И 19% прямо признают, что могут передумать в последний момент, и считают это своим правом.
Мужчины выглядят более обязательными: 66% утверждают, что никогда не отменят запланированное. Для 25% перенос — редкий случай. И только 9% считают нормальным решение передумать в последний момент.
Для 66% женщин и 64% мужчин допустимо перенести или отменить свидание один раз — дальше нужно либо идти, либо честно признаться, что желания нет. При этом 21% женщин и 23% мужчин готовы тянуть паузу «до тех пор, пока все не сложится идеально», а формат «еще 2–3 переноса — и ничего страшного» разделяют только 13% женщин и 12% мужчин.
54% женщин признаются, что переживают из-за отмены свидания, однако легкая неловкость быстро проходит. 28% совсем не испытывают вину, а 18% по-настоящему чувствуют себя виноватыми из-за внезапной отмены. При этом мужчины больше склонны к самокопанию: 50% говорят, что будут чувствовать себя виноватыми, если сорвали свидание, 34% будут чувствовать легкий дискомфорт, и только 16% не испытывают никаких сожалений.
Респондентки в первую очередь переживают за свой выбор: 41% отменяли свидание, потому что сомневались, что человек понравится вживую. Бывают и вполне понятные причины — сильное недомогание или болезнь (37%), плохое настроение и усталость (29%), рабочие форс-мажоры (28%) и семейные обстоятельства (25%).
Главная причина переноса свиданий у мужчин — работа (45%), второе место занимают болезнь (31%) и плохое настроение (30%). И только на третьем месте стоит опасение, что девушка не понравится, но таких всего 20%.
Большинство респондентов (74% женщин и 77% мужчин) никогда не отменяли свидание из-за неуверенности в своей внешности. Лишь 13% женщин и 10% мужчин признались, что срывали встречу из-за прически или одежды.
Лень редко становится поводом для отмены свидания: 35% женщин и 49% мужчин никогда не срывали встречу по этой причине. Но у некоторых она все же побеждала: 26% женщин и 33% мужчин хотя бы раз отменяли свидание просто потому, что не хотелось выходить из дома.
Женщины охотнее признаются, что иногда включают фантазию: 45% придумывали несуществующую причину, чтобы отменить встречу, 30% уверяют, что никогда так не делали, а 25% вспоминают всего пару таких случаев. 44% мужчин утверждают, что никогда не сочиняли легенды, 40% честно признаются, что приходилось, а 16% вспоминают единичные эпизоды.
Что касается способов сообщить об отмене, большинство выбирает мягкий вариант: примерно треть пишет «давай перенесем». Еще около трети придумывает уважительную причину, а каждый четвертый прямо признается, что у него нет настроения никуда идти. При этом полностью игнорируют собеседника 7% женщин и 10% мужчин.
Ранее аналитики Mamba узнали, почему россиянки тянутся к «плохим парням». Большинство женщин связывают привлекательность «плохих парней» с внутренним драйвом. 34% привлекают брутальность и ощущение свободы, связанное с отсутствием правил. Около 17% признаются, что испытывают желание исправить или спасти такого человека.