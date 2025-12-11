Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%

Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустил портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии
Аналитики: мужчины в три раза чаще женщин переживают из‑за отмены свидания
11 декабря в Москве может установиться рекорд по теплу
Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
Signal Factory в 2026 году пройдет в Чехове
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Журнал Time выбрал человеком года «архитекторов искусственного интеллекта»
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%

Фото: Microgen Images/Science Photo Library/Getty Images

Сервис «Ясно» провел исследование, которое показало, что в 2025 году психотерапия окончательно превратилась для россиян в регулярную практику заботы о ментальном здоровье, сравнимую со спортом или медосмотром.

Ключевым трендом стала ориентация на долгосрочную работу со специалистом. Первоначальным поводом для обращения 13% пользователей было общее состояние стресса.

Однако после первых сессий, снижающих накал переживаний, на первый план выходят более глубокие темы: тревога (11%), проблемы с самооценкой (11%), переживание одиночества (9%).

Клиенты старше 35 лет чаще приходят с запросами на работу над отношениями (семейными, парными). Это сигнализирует о «взрослении» запросов — переходе от внутреннего исследования к работе над связями с окружающими. Растет интерес к экзистенциальной и логотерапии — методам, помогающим в поиске смыслов и личных ценностей. Наиболее популярным методом в России остается гештальт-терапия (57,8% клиентов).

Основными клиентами по-прежнему остаются женщины (68%), но интерес мужчин устойчиво растет. За 4 года их обращения увеличились на 10%. Наиболее активная возрастная группа — 25–34 года, следом идут пользователи 35–44 лет. Наблюдается рост интереса к психотерапии среди молодежи (18–24 года): число клиентов этого возраста за 4 года выросло на 14%.

