Лиам Галлахер подтвердил, что Oasis не поедут в тур раньше 2027 года

Фронтмен Oasis Лиам Галлахер официально подтвердил, что брит-поп-группа не планирует гастролировать в 2026 году.
После завершения тура «Live ’25» коллектив возьмет перерыв для отдыха и размышлений. В серии ответов фанатам в X (бывший Twitter) Лиам развеял надежды фанатов: «Мы ничего не делаем в 2026 году, извините».
Музыкант пошутил, что у него нет дел до 2027 года, добавив, что единственное значимое событие следующего года — это чемпионат мира по футболу. Это заявление последовало за официальным сообщением группы о «паузе» после окончания их масштабного мирового турне, финал которого состоялся 24 ноября в Бразилии.
Тур включил в себя 41 концерт по всему миру (Европа, Азия, Австралия, Америка), 7 шоу на стадионе «Уэмбли» и 5 домашних концертов в Манчестере.