Издание Pollstar составило рейтинг 25 самых популярных гастролирующих артистов начала третьего тысячелетия. Показатели рассчитывались на основе продаж билетов с 2001 по 2025 год.
В сумме 25 исполнителей продали более 340 млн билетов, заработав на них более 35,7 млрд долларов.
Первое место заняла группа Coldplay. С 2001 года она дала 731 концерт и продала более 24,8 млн билетов. Их последний тур «Music of the Spheres» начался в 2022 году и должен завершиться в 2027-м. Он уже побил рекорд как самый посещаемый в истории.
На втором месте — группа U2 с 20,2 млн проданных билетов. На третьем — певец Эд Ширан с 19,6 млн. Четвертое место занимает Dave Matthews Band с 19,55 млн билетов. Пятерку лидеров замыкает Тейлор Свифт. С 2001 года она продала 18,9 млн билетов, больше половины которых пришлось на «The Eras Tour».
Полный топ-25 самых популярных гастролирующих артистов 2001–2025 годов:
- Coldplay (24,8 млн билетов)
- U2 (20,2 млн билетов)
- Эд Ширан (19,6 млн билетов)
- Dave Matthews Band (19,6 млн билетов)
- Тейлор Свифт (18,9 млн билетов)
- Брюс Спрингстин и The E Street Band (18,6 млн билетов)
- Кенни Чесни (18,2 млн билетов)
- Metallica (15,6 млн билетов)
- Bon Jovi (13,9 млн билетов)
- Элтон Джон (13,8 млн билетов)
- Pink (13 млн билетов)
- The Rolling Stones (12,6 млн билетов)
- Бейонсе (11,8 млн билетов)
- Андре Рье (11,6 млн билетов)
- Мадонна (11 млн билетов)
- Guns N’ Roses (10,7 млн билетов)
- Eagles (10,2 млн билетов)
- Phish (10,2 млн билетов)
- Iron Maiden (10,1 млн билетов)
- Люк Брайан (10 млн билетов)
- Роджер Уотерс (9,8 млн билетов)
- Пол Маккартни (9,4 млн билетов)
- Тоби Кит (9,4 млн билетов)
- Билли Джоэл (9 млн билетов)
- Depeche Mode (8,7 млн билетов)