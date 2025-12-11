Первое место заняла группа Coldplay. С 2001 года она дала 731 концерт и продала более 24,8 млн билетов. Их последний тур «Music of the Spheres» начался в 2022 году и должен завершиться в 2027-м. Он уже побил рекорд как самый посещаемый в истории.