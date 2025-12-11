Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат

Эрмитаж направил иск петербуржцу Александру Дробышеву c требованием возместить ущерба причиненный экспонатам музея — трону магистра Мальтийского ордена и резной золоченой подножной скамье. Об этом в телеграм-канале сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов.
Согласно материалам дела, 21 марта мужчина, игнорируя предупреждения смотрителей, намеренно сел на трон и положил ноги на скамью. В результате сиденье было деформировано, а бархатная обивка — разорвана. Трон принадлежал Павлу I и входит в список лучших тронов Европы. На скамье появились трещины и повреждения ткани.
Музей оценил стоимость необходимых реставрационных работ в 825 813,59 рубля. Именно эту сумму Эрмитаж просит взыскать с петербуржца. Предварительное судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.
Этим летом в Италии произошел похожий случай: турист сел на «Кресло Ван Гога», украшенное тысячами кристаллов Swarovski, и сломал его. А весной в Китае турист сломал две статуи терракотовых воинов. Мужчина перелез через ограждение, прыгнул в пятиметровую яму, сбил древние скульптуры, а потом заплакал.