Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат

Этим летом в Италии произошел похожий случай: турист сел на «Кресло Ван Гога», украшенное тысячами кристаллов Swarovski, и сломал его. А весной в Китае турист сломал две статуи терракотовых воинов. Мужчина перелез через ограждение, прыгнул в пятиметровую яму, сбил древние скульптуры, а потом заплакал.