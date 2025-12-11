Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло

«Мне нравится, когда возникает такое коллективное позитивное движение. Здорово, что все объединились вокруг чего-то по-настоящему хорошего. Это прекрасно — видеть, как люди по-настоящему заботятся и хотят этого. Мне это нравится», — сказала она.