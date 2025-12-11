Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло

Дейзи Ридли, сыгравшая Рей в трилогии сиквелов «Звездных войн», прокомментировала раскрытую недавно информацию об отмененном фильме «Охота на Бена Соло».

В октябре ее партнер по франшизе Адам Драйвер рассказал, что два года вместе с режиссером Стивеном Содербергом разрабатывал сольный проект о своем персонаже — Кайло Рене (Бене Соло), но Disney отказалась от идеи.

Актриса положительно оценила реакцию фанатов, которые после интервью Драйвера развернули масштабную кампанию в соцсетях с хештегом #SaveTheHuntForBenSolo и даже заказали полет самолета с соответствующим баннером над студиями Disney.

«Мне нравится, когда возникает такое коллективное позитивное движение. Здорово, что все объединились вокруг чего-то по-настоящему хорошего. Это прекрасно — видеть, как люди по-настоящему заботятся и хотят этого. Мне это нравится», — сказала она.

По словам Драйвера, сценарий фильма, действие которого должно было разворачиваться после событий «Скайуокера. Восход», был написан в соавторстве со сценаристами Ребеккой Блант и Скоттом З.Бернсом. Актер назвал его эталоном того, каким должен быть фильм «Звездных войн».

