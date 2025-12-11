Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами

Фото: Todd Cravens/Unsplash

В Мурманской области подготовят правила наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, сообщает ТАСС.

По словам проректора Мурманского арктического университета Антона Юрманова, эти правила позволят обеспечить безопасность людей и животных, а также сохранить хрупкие арктические экосистемы.

"Признаю, что находить баланс там, где пересекаются интересы туризма, экологии и местного сообщества, бывает непросто. Особенно когда на кону безопасность людей и краснокнижных животных, хрупкое равновесие арктических экосистем. Но, на наш взгляд, нам удалось выработать взвешенный подход", - добавил Юрманов.

В регион с каждым годом приезжает все больше туристов, которые стремятся увидеть  представителей арктической фауны. Многие подходят слишком близко к животным, рискуя нанести им травму и подвергая опасности людей, находящихся на борту судна. В июне у берегов реки Териберки заметили кита с ранением от винта катера.

Планируется, что правила будут закреплены региональным нормативным актом и рекомендованы к исполнению всеми участниками туристского рынка. Для их составления привлекли рабочую группу из профильных, экспертов федерального уровня, местных туроператоров и природоохранные организации. Кроме того, была проанализирована международная практика и российская нормативная база.

 

