«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году

Сюжет разворачивается вокруг девушки Авы (Дейзи Ридли), которая после военной катастрофы отправляется на поиски пропавшего мужа. Чтобы добраться до зараженной зоны, она присоединяется к отряду по извлечению тел. Однако на своем пути она обнаруживает мертвых, которые не только восстали из могил, но и вышли на охоту на живых.