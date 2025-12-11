Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян

В этот раз жители РФ собираются потратить на Новый год на 13% больше, чем в прошлом году ― 33,7 тыс. рублей против 33,1 тыс. 40% этой суммы уйдет на новогодние подарки, 44% ― на новогодний стол и украшения, 16% ― на развлечения и досуг.