Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян

Больше половины россиян (56%) хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год. При этом сами сделать денежный подарок готовы лишь 29%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании ДРТ.
Вторым по популярности подарком оказались товары для дома. О желании получить их на праздник сказали 39% респондентов. В пятерку также попали электроника (39%), подарочные карты и сертификаты (30%), косметика и парфюмерия (29%).
Подавляющее большинство опрошенных (80%) планируют покупать подарки онлайн, включая маркетплейсы, сайты и приложения розничных магазинов. Самыми популярными вариантами подарка, который россияне готовы приобрести в сети, стали умные аксессуары (83%) и электроника (80%).
В этот раз жители РФ собираются потратить на Новый год на 13% больше, чем в прошлом году ― 33,7 тыс. рублей против 33,1 тыс. 40% этой суммы уйдет на новогодние подарки, 44% ― на новогодний стол и украшения, 16% ― на развлечения и досуг.
56% опрошенных намерены отметить зимние праздники за счет зарплаты и годовых премий, 12% планируют взять кредит или использовать кредитные карты.