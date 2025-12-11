На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО

Картина основана на оригинальной идее режиссера. Над этим проектом Спилберг работает с 2024 года. Фильм будет посвящен НЛО, а сценаристом выступил Дэвид Кепп. Он и режиссер уже работали вместе над «Парком Юрского периода» и «Войной миров».