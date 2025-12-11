На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для большинства россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Hermès выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января

На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО

Фото: @DiscussingFilm

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился билборд, анонсирующий новый фильм Стивена Спилберга. На это обратил внимание аккаунт @DiscussingFilm в соцсети X. На билборде написано: «Все будет раскрыто. Спилберг. 12.06.2026».

Картина основана на оригинальной идее режиссера. Над этим проектом Спилберг работает с 2024 года. Фильм будет посвящен НЛО, а сценаристом выступил Дэвид Кепп. Он и режиссер уже работали вместе над «Парком Юрского периода» и «Войной миров».

О будущей ленте пока мало что известно. Ее выпустит Universal Pictures, речь пойдет об НЛО. В актерский состав войдут Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Джош О’Коннор («Претенденты»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Ферт («Дневник Бриджит Джонс») и Ив Хьюсон («В ее глазах»).

Над саундтреком будет работать Джон Уильямс. Новый проект станет тридцатым совместным фильмом для композитора и режиссера. 

