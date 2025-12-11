На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО

На Таймс-сквер в Нью-Йорке появился билборд, анонсирующий новый фильм Стивена Спилберга. На это обратил внимание аккаунт @DiscussingFilm в соцсети X. На билборде написано: «Все будет раскрыто. Спилберг. 12.06.2026».
Картина основана на оригинальной идее режиссера. Над этим проектом Спилберг работает с 2024 года. Фильм будет посвящен НЛО, а сценаристом выступил Дэвид Кепп. Он и режиссер уже работали вместе над «Парком Юрского периода» и «Войной миров».
О будущей ленте пока мало что известно. Ее выпустит Universal Pictures, речь пойдет об НЛО. В актерский состав войдут Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Джош О’Коннор («Претенденты»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Ферт («Дневник Бриджит Джонс») и Ив Хьюсон («В ее глазах»).
Над саундтреком будет работать Джон Уильямс. Новый проект станет тридцатым совместным фильмом для композитора и режиссера.