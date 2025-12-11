Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»

«Броское, исполненное сарказма гиперпоп-мокьюментари „Момент“ — это творческое осмысление Charli XCX ее собственного головокружительного успеха с альбомом „brat“. Режиссерский полнометражный дебют Эйдана Замири (снявшего клип „360“), который также выступил соавтором сценария, фильм отличается стильным, непринужденным ритмом и уникальным самоироничным чувством юмора», — говорится о картине на сайте фестиваля. Стала известна также продолжительность фильма — 1 час 43 минуты.