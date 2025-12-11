Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»

Фильм «Момент» («The Moment») — мокьюментери, в котором Charli XCX играет утрированно-маниакальную версию самой себя, — покажут на фестивале «Сандэнс». Старт проката в кинотеатрах намечен на 30 января.
«Броское, исполненное сарказма гиперпоп-мокьюментари „Момент“ — это творческое осмысление Charli XCX ее собственного головокружительного успеха с альбомом „brat“. Режиссерский полнометражный дебют Эйдана Замири (снявшего клип „360“), который также выступил соавтором сценария, фильм отличается стильным, непринужденным ритмом и уникальным самоироничным чувством юмора», — говорится о картине на сайте фестиваля. Стала известна также продолжительность фильма — 1 час 43 минуты.
Производством фильма занимается кинокомпания A24. Ранее был опубликован трейлер. В ролике были показаны кадры тура Charli «Sweat» и пресс-активностей певицы, перемешанные с вымышленными закулисными сценами.
Сценарий написан Замири в соавторстве с Берти Брандесом. Саундтрек создаст давний соратник Charli XCX продюсер А.Г.Кук, работавший с ней над «Brat».
В картине помимо самой Charli XCX сыграют Розанна Аркетт («После работы»), Джейми Деметриу («Дрянь»), Ариель Домбаль («Полина на пляже»), Трю Маллен («Подай знак»), Ричард Перес («Медики Чикаго»), Айзек Пауэлл («Франшиза»), Рейчел Сеннотт («Шалом, папик!»), Риш Шах («Overcompensating»), Александер Скарсгорд («Большая маленькая ложь»), Майкл Уоркай («Моя леди Джейн»), а также рэпер Шайгерл, бьюти-редактор Vogue Тиш Вайншток, стилист Мел Оттенберг, комик Кейт Берлант, модели Хейли Бентон Гейтс и Кайли Дженнер.
О создании фильма «Момент» стало известно в январе. Тогда же сообщили, что лента станет первым проектом продюсерской компании Charli XCX — Studio365. В октябре появился первый тизер, в ноябре — постер.