Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся к ролям Китнисс и Пита в привеле «Голодных игр»

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для большинства россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Hermès выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся к ролям Китнисс и Пита в привеле «Голодных игр»

Фото: Lionsgate

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон появятся в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы» — приквеле о Хеймитче. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Премьера фильма в России запланирована на 19 ноября 2026 года.

Лоуренс вновь сыграет Китнисс Эвердин, а Хатчерсон вернется к роли Пита Мелларка. Скорее всего, речь идет о сцене из будущего. Подробности не сообщаются.

«Голодные игры: Рассвет жатвы» — второй приквел к серии фильмов «Голодные игры». Он основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году. 

Действие картины развернется за 24 года до событий оригинальной серии с Дженнифер Лоуренс с Джошем Хатчерсоном в главных ролях и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в первую очередь 16-летний Хеймитч из Дистрикта 12. В тот год на арену отправили в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоренс, сценаристом — Билли Рей. Продюсеры экранизации — сам Лоренс, Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон из Color Force, исполнительным продюсером назначили Кэмерона МакКономи. 

В фильме примут участие Гленн КлоузКиран КалкинЭль ФэннингРэйф ФайнсЭдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван. Съемки картины завершились 28 ноября.

