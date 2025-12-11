Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернутся к ролям Китнисс и Пита в привеле «Голодных игр»

Действие картины развернется за 24 года до событий оригинальной серии с Дженнифер Лоуренс с Джошем Хатчерсоном в главных ролях и после «Баллады о змеях и певчих птицах». В центре окажутся участники жатвы 50-х «Голодных игр», в первую очередь 16-летний Хеймитч из Дистрикта 12. В тот год на арену отправили в два раза больше трибутов, чем обычно. За жизнь придется бороться 48 детям.