Режиссер хоррора «Кадет» не хочет вырезать сцены из фильма ради показа на российских стримингах

Казахстанский режиссер Адильхан Ержанов рассказал «Афише Daily», что не знает, вернется ли его фильм «Кадет» в российские онлайн-кинотеатры. Ранее его удалили со стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора.
Ержанов отметил, что «не держит связи со стримингами» — этим вопросом занимаются продюсеры картины. Кинематографист добавил, что не знает, как мог бы выполнить требования российского регулятора, ведь он против удаления сцен из фильма.
Хоррор «Кадет» появился на российских платформах 27 ноября. Спустя неделю его удалили сперва с «Кинопоиска», а затем и из каталога «Иви». Причиной стала жалоба Роскомнадзора на сцены совершения самоубийства.
В «Кинопоиске» отметили, что готовы разместить ленту на сервисе, если правообадатель предоставит отредактированную версию. «„Кинопоиск“ сам не вносит изменения в контент», — пояснили представители стриминга.
«Кадет» впервые представили на кинофестивале в Токио осенью 2024 года. Фильм рассказал о матери-одиночке и ее сыне, который попадает в престижную военную школу и сталкивается с буллингом. Лента могла представить Казахстан на «Оскаре», но ее исключили из числа претендентов, поскольку один из создателей входит в состав отборщиков.