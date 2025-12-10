В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»

Выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии» пройдет в семи городах России. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия — проект Nur Now и мобильный оператор Т2.
Лайнап события сформировала команда независимого фестиваля «Нур», который состоится в Казани уже в шестой раз в 2026 году. Для участия в выставке пригласили художников из Японии, Италии, Франции, Швеции, США, Индонезии и других стран.
На выставке можно будет увидеть ностальгическое творчество российского 3D-артиста Dmitriev, гигантские рисунки бразильско-аргентинского художника Tec Fase и цифровые произведения китайской студии SKG+.
Каждый из авторов переосмыслил национальную идентичность с помощью современных инструментов, в том числе генеративной графики и нейросетей. Получившиеся работы призваны показать связь между традицией и инновацией.
«Зрители увидят преображенные национальные мотивы, оживающие портреты, родные пейзажи на стыке цифрового и природного, а также переосмысленные образы древности. Работы художников расположатся на мультимедийных экранах», — рассказали организаторы.
Выставка пройдет в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Казани, Самаре, Ставрополе и Волгограде. В первых трех городах она откроется уже в декабре и продлится до 11 января. Казань и Самара примут «Страну. Связь. Технологии» с 3 по 18 января, Ставрополь — с 14 по 30-е. Волгоград дождется своей очереди в марте.