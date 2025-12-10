«У нас есть месяц»: фонд «Алиса» может закрыться из‑за отсутствия финансирования

Благотворительный фонд «Алиса», открывший реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова для подростков с зависимостями, может закрыться из‑за нехватки финансирования. Об этом «Афише Daily» рассказала его директор Катя Молчанова.
Организация оказалась в критической ситуации: если за месяц она не соберет 6,4 млн рублей, то с января не сможет поддерживать своих подопечных. «Мы переживаем кризис», — поделились в фонде и открыли срочный сбор средств.
«Мы всегда были противниками жалостливых постов и никогда не кричали, что нас нужно спасать, но сейчас делаем именно это. Пожалуйста, помогите нам продолжить нашу работу в наступающем году», — написали сотрудники «Алисы» в соцсетях.
Они предложили желающим подписаться на регулярное пожертвование и сделать разовые донат. Также они попросили рассказать в соцсетях и на других площадках о проблемах «Алисы».
«Мы верим, что это не финал, и изо всех сил будем бороться за наши ценности и развитие профессиональной и системной помощи», — пообещали представители фонда.
По словам команды, из‑за отсутствия финансирования они столкнулись с риском того, что им придется свернуть важные программы помощи. Пострадать могут в том числе региональная Школа приемных родителей, реабилитационный центр имени Дмитрия Маркова и Дом для мам, принимающий семьи в трудных жизненных ситуациях.
Благотворительный фонд «Алиса» работает в Нижнем Новгороде и Нижегородской области с октября 2020 года. Он помогает детям и сиротских учреждений, выпускникам детских домов, приемным родителям и семьям в кризисных обстоятельствах, у которых органы опеки могут забрать ребенка. Благодаря деятельности «Алисы» за пять лет 1221 ребенок остался в родных семьях.
«Афиша Daily» писала о некоторых проектах фонда. В 2024 году Катя Молчанова рассказала нам о вкладе фотографа Дмитрия Маркова в работу организации. В 2025 году она поделилась, как работает открытый в апреле социально-реабилитационный центр для подростков с химическими зависимостями, названный в честь Маркова. Он помогает не только уже зависимым детям, но и с тем, кто находится в зоне риска — например, показывает суицидальное и самоповреждающее поведение.