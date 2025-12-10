Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)»

На ютуб-канале Билли Айлиш появился трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)», который выйдет в кинотеатрах 20 марта.
Проект расскажет о масштабных гастролях, которые артистка провела в поддержку альбома «Hit Me Hard And Soft». Режиссером ленты выступил создатель «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон.
Трейлер перенес зрителей в закулисье тура, который прошел с 29 сентября 2024 по 23 ноября 2025 года. Он стал седьмым туром для Айлиш и первым, в котором не принимал участие ее брат и продюсер Финнеас.
Ролик показал, как эмоционально певица реагировала на отсутствие Финнеаса рядом, как справлялась с физической болью и усталостью от выступлений. В видео можно увидеть щенков, которые стали спасением для Айлиш в ходе гастролей.
В рамках тура «Hit Me Hard And Soft: The Tour» Айлиш дала 106 концертов. Выступления прошли в Северной Америке, Австралии, Европе, Великобритании, Ирландии и Японии.
«Hit Me Hard and Soft» — третий студийный альбом Айлиш. На церемонии «Грэмми» в этом году пластинка и песни с нее получили семь номинаций, включая «Альбом года», «Лучший поп-альбом», «Песня года» и «Запись года».