Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

В первом сезона Аанга, который сто лет провел замороженным в айсберге, спасают из ледяного плена юная маг воды Катара (Киавентио Тарбелл) и ее брат Сокку (Иэн Аусли). Вместе они путешествуют по миру, помогая Аангу освоить четыре стихии. Компании приходится противостоять принцу Огня Зуко (Даллас Лю) и его дяде Айро (Пол Сан-Хен Ли), которых отправил лорд Огня Озай (Дэниел Дэ Ким), чтобы схватить Аанга.