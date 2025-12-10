Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix

Фото: Katie Yu/Netflix

Netflixвыпустил тизер-трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Игровой ремейк одноименного мультсериала вернется в 2026 году. Точная дата пока неизвестна.

В ролике впервые показали Тоф ― слепую девочку-вундеркинда, которая будет обучать Аанга магии земли. В сериале ее роль исполняет Мия Чех. 

Видео: Netflix/YouTube

Сериал, как и анимационный оригинал Nickelodeon 2000-х, рассказывает о юном Аватаре Аанге ― последнем выжившем маге воздуха. Мальчику необходимо освоить четыре стихии ― воду, землю, огонь и воздух ― чтобы дать отпор Народу Огня, развязавшему войну, и восстановить равновесие в мире. В главной роли ― Гордон Кормье.

В первом сезона Аанга, который сто лет провел замороженным в айсберге, спасают из ледяного плена юная маг воды Катара (Киавентио Тарбелл) и ее брат Сокку (Иэн Аусли). Вместе они путешествуют по миру, помогая Аангу освоить четыре стихии. Компании приходится противостоять принцу Огня Зуко (Даллас Лю) и его дяде Айро (Пол Сан-Хен Ли), которых отправил лорд Огня Озай (Дэниел Дэ Ким), чтобы схватить Аанга. 

Во втором сезоне, после спасения северного племени Воды от Народа Огня, Аанг, Катара и Сокка отправляются к царю Земли, чтобы убедить его помочь в борьбе с Озайем. 

Шоураннером проекта стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон».

Первый сезон «Аватара» от Netflix увидел свет в феврале 2023 года. Он получил смешанные оценки от критиков (55 баллов из 100 на Metacritic) и зрителей (7,2 балла из 10 на IMDb).

