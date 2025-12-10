Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей

Французский модный дом Hermes выпустил в продажу пластыри для заклеивания камеры ноутбука. Они появились на сайте бренда.
Набор из трех пластырей стоит 145 фунтов стерлингов, или более 15 тысяч рублей. Наклейки выполнены из овечьей кожи. На них изображен логотип бренда и надпись «Сделано во Франции».
«Идеально подходит для подвешивания фотографий, заметок, заклеивания камеры на ноутбуке или просто для персонализации ваших вещей», — отметили в модном доме.
Размер каждого пластыря — 9,9 на 2,4 сантиметра. Производитель утверждает, что каждое изделие уникально. Наклейки поставлятся в разных цветах, какие именно попадутся в наборе — сюрприз для покупателя.
Hermes — французский дом моды, основанный в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для верховой езды и экипажей. Он специализируется на кожаных изделий, сегодня преимущественно сумках. Одна из самых известных в мире моделей — сумка Hermes Birkin, вдохновленная актрисой Джейн Биркин.