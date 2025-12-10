Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности

Представители Outline поделились с «Афишей Daily» первыми подробностями фестиваля 2026 года. Мероприятие продлится неделю ― с 21 по 27 июля, из которых четыре дня займет музыкальная программа. В остальное время можно познакомиться с арт-объектами и инсталляциями, заняться спортом, йогой и оздоровительными практиками.