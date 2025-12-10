Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности

Представители Outline поделились с «Афишей Daily» первыми подробностями фестиваля 2026 года. Мероприятие продлится неделю ― с 21 по 27 июля, из которых четыре дня займет музыкальная программа. В остальное время можно познакомиться с арт-объектами и инсталляциями, заняться спортом, йогой и оздоровительными практиками.
На Outline 2026 будет девять музыкальных сцен, в том числе новая Block в виде самостоятельного клуба. Продолжит работу открытое в прошлом сезоне пространство Balkon, а также пять классических мейджоров ― Main, Woodz, Neon, Dark и концертная Sun.
Будут действовать два крупных арт-пространства, а инсталляции расположатся на всей территории феста площадью 58 гектаров.
Арт-программу курируют креативный продюсер и основательница творческой экосистемы «Сабстанция» Сабина Чагина, создатель международной студии Sila Sveta Александр Ус и соосновательница фестиваля Intervals Ксюша Чеховская.
Организаторы устроят Open Call на участие в художественной программе. Среди заявленных номинаций ― ленд-арт, выставочный объект, мультимедиапроект и перформанс. Даты и состав жюри объявят позже.
Руководство Outline подтвердило планы по созданию на территории фестиваля арт-парка Outland ― с базой отдыха, отелем, глэмпингом, ретрит-центром, творческими лабораториями и ивент-пространствами. В ближайшие четыре года планируются «прогрессирующие инвестиции в инфраструктуру и техническое оснащение локации», чтобы трансформировать ее в «достопримечательность национального масштаба».
Кемпинг «Маяк» откроется в следующем году 21 июля, «Салют» и «Остров» ― 22 июля, автокемпинг и глэмпинг ― 23 июля.
Локация прежняя — на берегу реки Дубны, в 90 километрах к северу от Москвы, в районе города Талдом. В фестивальном лайнапе 2025-го были итальянский электропродюсер Teslasonic, парижанин Рон Морелли, «Источник», Mirèle, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Найк Борзов и сирийский диджей Омар Сулейман.