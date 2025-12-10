«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Джонни Депп снимется в экранизации «Мастера и Маргариты»

Фото: Alberto E.Rodriguez/Getty Images

Американский актер Джонни Депп снимется в первой англоязычной экранизации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Об этом сообщил Variety.

Депп исполнит в картине главную роль, а также выступит продюсером проекта. Над фильмом будет работать его компания IN.2 Film. В команде киноадаптации — продюсер «Жанны Дюбарри» Светлана Дали и Грейс Ло.

У фильма пока нет режиссера. Среди продюсеров «Мастера и Маргариты» будут Стивен Деутерс и Стивен Малит. Начало съемок ожидается в конце 2026 года.

Дали и Ло ведут судебную тяжбу с компанией Luminosity Pictures из‑за недавней русскоязычной ленты «Мастер и Маргарита», снятой Михаилом Локшиным. Дали и Ло утверждают, что обладают исключительными правами на экранизацию романа.

Экранизировать книгу Булгакова в разные годы пытались Федерико Феллини, Роман Полански, Терри Гиллиам и Баз Лурман, но их проекты так и не были реализованы.

Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина вышел в 2024 году. Редактор «Афиши» Евгений Ткачев высоко оценил картину.

