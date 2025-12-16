«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников

«В „Пятерочке“ работают люди со всех уголков страны, и почти у каждого есть уникальный рецепт, за которым стоит не просто набор ингредиентов, а целые поколения, семейные истории, переплетение культур и традиций. Нам было важно, чтобы кулинарные идеи сотрудников обрели новую жизнь и украсили праздничные столы тысяч россиян», — поделилась Ирина Лубянкина, руководитель управления корпоративных коммуникаций и развития бренда.