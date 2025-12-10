В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»

«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах

В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»

Фото: Briarcliff Entertainment/YouTube

Global Film выпустит в российский прокат новый фильм Гора Вербински ― черную научно-фантастическую комедию «Good Luck, Have Fun, Don’t Die». В России она получит название «Удачи, веселья, не сдохни», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». 

Точная дата российской премьеры не сообщается. В американский прокат фильм выйдет 13 февраля 2026 года.

Главную роль в картине исполняет лауреат «Оскара» Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Кролик Джоджо»). Он играет человека, утверждающего, что прибыл из далекого постапокалиптического будущего. В этом мире апокалипсис случился из‑за вышедшего из‑под контроля искусственного интеллекта. 

В первом тизер-трейлере, опубликованном в ноябре, показано начало фильма. В ролике герой заходит в лос-анджелесскую закусочную, надеясь найти людей, которые помогут ему предотвратить катастрофу. Но его принимают за сумасшедшего бездомного.

Помимо Рокуэлла, в фильме снялись Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битз, Асим Чаудхри, Том Тейлор и Джуно Темпл. Сценарий написал Мэттью Робинсон — автор романтической комедии «Изобретение лжи» (2009) и сценарист приключенческой ленты «Дора и Затерянный город» (2019).

Мировая премьера «Удачи, веселитесь, не умрите» состоялась в сентябре на фестивале Fantastic Fest в Остине, штат Техас.

Гор Вербински дебютировал в полном метре в 1997 году с семейной комедией «Мышиная охота», а известность получил в начале 2000-х после американского ремейка японского хоррора «Звонок» и первых трех частей франшизы «Пираты Карибского моря». В 2011 году он получил номинацию на «Оскар» за мультфильм-вестерн «Ранго». Последний на данный момент фильм Вербински — «Лекарство от здоровья» — вышел в 2017 году.

Расскажите друзьям