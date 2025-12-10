Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора

«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах

Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора

Фото: Adrien Olichon/Unsplash

Казахстанский хоррор «Кадет», снятый режиссером Адильханом Ержановым, удалили с российских стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В картине обнаружили сцены совершения самоубийства. Распространение информации о способах суицида в России запрещено и классифицируется как уголовное преступление.

«Кадет» появился в отечественных онлайн-кинотеатрах 27 ноября. Спустя неделю его удалили сперва с «Кинопоиска», а затем и из каталога «Иви». Роскомнадзор потребовал вырезать запрещенные сцены из фильма.

Издание «Газета.ру» предполагает, что после правок хоррор вернут на платформы. Такое же мнение высказал телеграм-канал «Осторожно, новости». Ержанов подтвердил эту информацию косвенно, опубликовав скрин-шот публикации «Газеты.ру».

В «Кинопоиске» отметили, что готовы разместить ленту на сервисе, если правообадатель предоставит отредактированную версию. «„Кинопоиск“ сам не вносит изменения в контент», — пояснили представители стриминга.

«Кадет» впервые представили на кинофестивале в Токио осенью 2024 года. Фильм рассказал о матери-одиночке и ее сыне, который попадает в престижную военную школу и сталкивается с буллингом. Лента могла представить Казахстан на «Оскаре», но ее исключили из числа претендентов, поскольку один из создателей входит в состав отборщиков.

