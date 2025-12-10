Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора

Казахстанский хоррор «Кадет», снятый режиссером Адильханом Ержановым, удалили с российских стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В картине обнаружили сцены совершения самоубийства. Распространение информации о способах суицида в России запрещено и классифицируется как уголовное преступление.
«Кадет» появился в отечественных онлайн-кинотеатрах 27 ноября. Спустя неделю его удалили сперва с «Кинопоиска», а затем и из каталога «Иви». Роскомнадзор потребовал вырезать запрещенные сцены из фильма.
Издание «Газета.ру» предполагает, что после правок хоррор вернут на платформы. Такое же мнение высказал телеграм-канал «Осторожно, новости». Ержанов подтвердил эту информацию косвенно, опубликовав скрин-шот публикации «Газеты.ру».
В «Кинопоиске» отметили, что готовы разместить ленту на сервисе, если правообадатель предоставит отредактированную версию. «„Кинопоиск“ сам не вносит изменения в контент», — пояснили представители стриминга.
«Кадет» впервые представили на кинофестивале в Токио осенью 2024 года. Фильм рассказал о матери-одиночке и ее сыне, который попадает в престижную военную школу и сталкивается с буллингом. Лента могла представить Казахстан на «Оскаре», но ее исключили из числа претендентов, поскольку один из создателей входит в состав отборщиков.