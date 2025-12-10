Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора

«Кадет» впервые представили на кинофестивале в Токио осенью 2024 года. Фильм рассказал о матери-одиночке и ее сыне, который попадает в престижную военную школу и сталкивается с буллингом. Лента могла представить Казахстан на «Оскаре», но ее исключили из числа претендентов, поскольку один из создателей входит в состав отборщиков.