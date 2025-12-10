Блогера Никиту Ефремова приговорили к трем годам условно за донаты ФБК*

Суд в Подмосковье приговорил блогера и основателя сети магазинов кроссовок Никиту Ефремова к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
Ефремова признали виновным в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК, до восьми лет лишения свободы). Ему также назначили испытательный срок в три года.
По версии обвинения, в августе 2021 года блогер подключил автоматическое ежемесячное пожертвование «организации и общественному движению», запрещенным в России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Речь идет о ФБК*.
Донаты списывались со счета Ефремова семь раз — до февраля 2022 года. Источник Msk1.ru уточнял, что сумма переводов ― 6 тыс. рублей. Следствие утверждало, что обвиняемый переводил деньги, «являясь противником действующих органов власти».
Блогера и предпринимателя задержали в августе 2025 года в Шереметьево по прилете из Турции. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В сентябре Ефремова внесли в список террористов и экстремистов.
Никита Ефремов создал бизнес по перепродаже кроссовок модных брендов в середине 2010-х. Сейчас у него 670 тыс. подписчиков на ютубе и 410 тыс. в телеграме. В октябре 2023 года сеть заподозрили в продаже контрафакта, тогда в магазинах Ефремова изъяли тысячи пар обуви. В октябре 2025-го магазины кросовок закрылись.
*Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией и внесен в список иноагентов.