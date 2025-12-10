Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty

Замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин призвал запретить в России серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare. Об этом сообщает «Газета.ru».
Парламентарий направил в Роскомнадзор письмо с просьбой проверить игры серии на русофобию и запретить их к распространению.
«Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой-то ужасный мазохизм. Единственные положительные русские в сюжете - те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси-войны, это выглядит особенно ужасно», — пояснил депутат.
Он предлагает запретить все тайтлы Call of Duty: Modern Warfare и их ремастеры — от Modern Warfare 2007 года и ее продолжений до Modern Warfare II 2022-го. Делягин утверждает, что обратился в РКН после жалоб со стороны граждан.
В сентябре 2023 года российские ретейлеры заявили, что откажутся от продажи Call of Duty: Modern Warfare III, если в игре будут «сцены, призывающие к насилию против российских граждан». Тайтл так и не появился в магазинах и на официальных платформах, поэтому российские игроки покупают его через сторонние площадки, «Авито» или используют обходные пути вроде смены региона.
До этого российские ретейлеры уже отказывались от консольных версий Call of Duty: Modern Warfare 2 (в 2009 году) из‑за наличия в ней миссии с расстрелом мирных жителей в московском аэропорту. В компьютерной версии этот уровень убрали.